İlçe merkezindeki ekmek fırınını domuzlar bastı - Son Dakika

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İlçe merkezindeki ekmek fırınını domuzlar bastı
6 saat önce
Kütahya'nın Altıntal ilçesinde gündüz saatlerinde ekmek fırınına giren ve ilçe merkezinde sokakları gezen domuzlar büyük endişeye neden oldu.
Kütahya'nın Altıntal ilçesinde gündüz saatlerinde ekmek fırınına giren ve ilçe merkezinde sokakları gezen domuzlar büyük endişeye neden oldu.
Korana virüs tedbirleri kapsamında sokaklara çıkmayan vatandaşlar, evlerinin önünden ve balkonlarından, domuzların ilçe merkezi ve Cumhuriyet mahallesinde bulunan bir fırına girip çıkmalarını cep telefonlarıyla görüntülediler. Öğleden sonra saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda kısa süreli paniğe yol açan domuzlar, vatandaşların balkonlardan bağırmaları üzerine doğal ortamına doğru kaçtılar. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
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