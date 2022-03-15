İlçe merkezindeki metruk bina tehlike saçıyor - Son Dakika
Üye Girişi

İlçe merkezindeki metruk bina tehlike saçıyor

15.03.2022 11:39

İlçe merkezindeki metruk bina tehlike saçıyor Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapımı tamamlanmayan metruk bina tehlike saçıyor.

İlçe merkezindeki metruk bina tehlike saçıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapımı tamamlanmayan metruk bina tehlike saçıyor. Metruk halde duran dairelerden düşen parçalar vatandaşı tedirgin ediyor.

Karasu'nun merkezinde bulunan binanın tamamlanmayan katları tehlike saçıyor. Metruk halde duran dairelerden düşen taş, beton ve tuğla parçaları ise vatandaşları tedirgin ediyor. İşlek bir cadde üzerinde bulunan metruk yapıdan insanların üzerine taş parçası düştüğünü iddia eden Umut Sönmez, yetkililerden çözüm bulunması için yardım istedi.

"Birinin başı yanmadan önlem alınsa iyi olur"

Sokak sakinlerinden Umut Sönmez, "Köşedeki bina eski bir bina. Cadde de çok işlek. Başına taş parçası düşen de oldu. Araçlara da düşüyor. Buraya el atılmalı" derken çay ocağı işleten Cemalettin Şirin ise, "Servis yapan çocuğumuzun bir adımla önüne taş düştü. Bir adım daha atsa, başına gelecekti. Fındık zamanı yapacağının sözünü verdi ama aradan iki yıl geçti. Belediyemizin de ilgilenmesini istiyoruz. Evim karşıda, görüyorum, binanın demirleri görünüyor. Birinin başı yanmadan önlem alınsa iyi olur" diye konuştu.

İlçe merkezindeki metruk bina tehlike saçıyor
İlçe merkezindeki metruk bina tehlike saçıyor
İlçe merkezindeki metruk bina tehlike saçıyor

YORUMLAR
500
Söğütlü'de halk pazarı yeniden çarşı merkezinde kurulacak Söğütlü'de halk pazarı yeniden çarşı merkezinde kurulacak

Umut Sönmez, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlçe merkezindeki metruk bina tehlike saçıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:30 Dolar yeni güne yükselişle başladı, 14,80'den işlem görüyor
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
11:25 Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler"inden sonra, Bahçeli'den "Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın!" Hedefte doktorlar var!
11:14 Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:44:18. #1.13#
SON DAKİKA: İlçe merkezindeki metruk bina tehlike saçıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement