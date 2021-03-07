İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye kalıcı muayene istasyonu istiyorlar - Son Dakika

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan mahalleye yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde beş kez gezici traktör muayene istasyonu kuruldu. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olan mahallede traktör sahipleri, hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdi.

Karasu Kurudere Mahallesi'nde beşinci kez gezici traktör muayene istasyonu kuruldu. Kurudere Mahallesi Muhtarı Hasan Emanet'in girişimleriyle gezici traktör muayene istasyonu hizmeti, bir buçuk yıl içerisinde beş kez traktör sahiplerine sunuldu. Mahalle muhtarlığının önüne kurulan istasyon, çevre mahallelerdeki traktör sahiplerinin de ilçe merkezine gitmesine gerek kalmadan muayene ihtiyacını karşılıyor. "Yaklaşık 350 traktörümüzü muayene yaptık" diyen Muhtar Hasan Emanet, "Bu hizmeti kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Muhtarlarımızla görüştük, civar mahallelerimizden de traktörler geliyor" dedi.

İlçe merkezinde hizmet veren bir elektrikçi ile görüşerek traktör sahiplerinin muayene öncesi traktörlerinin bakımını yaptırma imkanı bulduklarını da ifade eden Muhtar Emanet, "Traktörlerimizin muayene öncesi ön bakımı yapılıyor. Oradan da muayene istasyonuna yönlendiriliyor. Bu şekilde, hem traktörlerin muayenede kalması engellenmiş oluyor hem de işimiz daha hızlı olmuş oluyor" şeklinde konuştu.

Mahalle halkının ilçe merkezine kadar gitmesini engellemiş olduklarını da belirten Emanet, "Çünkü ilçe merkezimiz buradan 20 kilometre uzaklıkta. Oraya giden insanlarımız bir günlerini harcıyor, orada zorluklar çekiyor. Burada bir saat içerisinde muayenesini yaptırıp bahçesine tarımının başına tekrar dönüyor" diye konuştu.

İlçe nüfusunun yaz aylarında bir milyonu bulduğunu söyleyen Hasan Emanet, "Büyüklerimizden isteğimiz burada kalıcı istasyon kurmak. En azından çevre mahallelerimizle birlikte Kurudere Mahallemizde traktör muayene istasyonunu kalıcı kılmayı istiyoruz. İnşallah, bunu başaracağız. Civarda altı köy var ve burada iki bin civarında traktörümüz var. İnsanlar ilçeye gitmek için zor durumda kalıyor. İnsanlara bu hizmeti verirsek faydalı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Traktörünün muayenesini ilçe merkezine gitmeden mahallede kısa sürede yaptırmaktan memnun kaldığını söyleyen Selahattin Aydoğan ise, "Allah razı olsun muhtarımız buraya kadar getirdi. Burada Adapazarı'na gitmek hayli zor oluyor. Onun için muhtarımıza çok teşekkür ederiz. Muayenemizi yaptırıp evimize dönüyoruz. Korona virüs nedeniyle zaten bir yere çıkamıyoruz. O yüzden de memnunuz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA