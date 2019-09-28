İlçe merkezine inen ayı kameraya yansıdı
1 saat önce
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kent merkezine inen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:54 Kaynak: AA
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kent merkezine inen ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Camikebir Mahallesi'nde kaymakamlık konutunun da bulunduğu İmam Hatip Ortaokulu bahçesine gelen ayı, bir süre yiyecek aradı.
Okulun bahçesinde bir süre gezinen ayı, bahçe duvarından atlayıp gözden kayboldu.
Çam ormanlarının yaygın olduğu ilçenin merkezinde gezinen ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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