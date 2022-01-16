Nallıhan'da ilçe merkezine inen geyikler bu kez de kömür madenine girdi - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ilçe merkezine inen geyikler, bu kez de bir maden ocağına girdi. Kurtların saldırısından ötürü maden ocağına saklandığı öğrenilen yaralı geyik, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan yaralı geyik, ilçede bulunan bir kömür madeni ocağına sığındı. Madendeki çalışanları şaşkına çeviren an ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı geyik, çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Nallıhan'da 3 hafta önce ilçe merkezine inen geyik gündem olurken, aynı olayın 1 ay içerisinde ikinci kez yaşanması dikkat çekti.

(Doğukan Can Yüksel/İHA)