İLÇE MERKEZİNE İNEN KURT CEP TELEFONU KAMERASINDA - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde merkezine inen kurt, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki evine giden Yahya Cihan, ilçe merkezine inen kurdu, cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Bu sırada köpeklerin havlaması ile kurt, bölgeden uzaklaştı. Kurdu ara sokakta fark ettiğini belirten Yahya Cihan "Geçen gün yine gelmişlerdi. O zaman 5-6 tane birlikte geziyorlardı. Mahallede bulunan köpeklerin de fark etmeleriyle kurt uzaklaştı. İnşallah, kimseye bir zarar vermez. Herkes akşam saatlerinde evine giderken dikkatli olmalı" dedi.