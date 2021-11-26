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İlçe merkezine inen kurt panik yarattı! Vatandaşların sık kullandığı caddede öylece bekledi - Son Dakika

İlçe merkezine inen kurt panik yarattı! Vatandaşların sık kullandığı caddede öylece bekledi

26.11.2021 18:09

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün gece yarısı caddede bulunan kameralara takılan kurt kısa süreli paniğe sebep oldu. Vatandaşların sık kullandığı yolda görünen kurda karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Kelkit ilçesinde özel bir firmada çalışan Aytekin Yılmaz, Müderris Osman Efendi Caddesi'nde Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu yakınlarında bir kurda rastladı. O anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan Yılmaz, bu yolu kullanan vatandaşların özellikle gece saatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KULLANDIĞI YOK"

Arkadaşı araçtan inince kurdun dere yatağına kaçtığını anlatan Yılmaz, "Ben daha önceleri de yine burada kurda denk gelmiştim. Normalde sık kullanılan bir yol. Üniversite öğrencileri genelde orayı kullanıyor. Çok şükür kimseye denk gelmedi. Diğer arkadaşım araçtan inince hemen uzaklaştı zaten. Yalnız olsa saldırabilirdi. Bu bölgedeki yolları kullanan vatandaşlarımız özellikle geceleri dikkatli olmalı" dedi.

KALDIRIMDA ÖYLECE BEKLEDİ

Görüntülerde kaldırımdaki kurdun kaçmaması ise dikkat çekti. Videonun altına yapılan yorumlarda, aynı bölgede daha önce domuz sürüsünün de görüldüğü ifade edildi.

İlçe merkezine inan kurt kamerada! Vatandaşların sık kullandığı kaldırımda öylece bekledi
İlçe merkezine inan kurt kamerada! Vatandaşların sık kullandığı kaldırımda öylece bekledi
İlçe merkezine inen kurt panik yarattı! Vatandaşların sık kullandığı caddede öylece bekledi

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İlçe merkezine inen kurt panik yarattı! Vatandaşların sık kullandığı caddede öylece bekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlçe merkezine inen kurt panik yarattı! Vatandaşların sık kullandığı caddede öylece bekledi - Son Dakika
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