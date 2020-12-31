Kurtlar Çıldır'da ilçe merkezine indi - Son Dakika

Kurtlar Çıldır'da ilçe merkezine indi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezine kadar indi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aç kalan kurt sürüsü ilçe merkezine kadar indi. İlçe merkezinde bulunan TOKİ konutlarına kadar gelen kurtlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. Bölgede bulunan binalar arasında yiyecek arayan kurt sürüsü burada kendilerine havlayan köpeği de parçaladılar. Köpeğin kurtların kendisine yönelmesiyle kaçması ve kurt sürüsünün de köpeğin peşine düştüğü anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. - ARDAHAN

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