İlçe meydanlarında koronavirüse karşı bank önlemi - Son Dakika
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İlçe meydanlarında koronavirüse karşı bank önlemi

6 saat önce

ESENYURT ve Sultanbeyli meydanlarında bulunan banklar koronavirüs önlemleri kapsamında kullanıma kapatıldı.

İlçe meydanlarında koronavirüse karşı bank önlemi, System.String[]

ESENYURT  ve Sultanbeyli meydanlarında bulunan banklar koronavirüs önlemleri kapsamında kullanıma kapatıldı. Zabıta ekipleri banklarda oturan vatandaşları tek tek uyararak banklardan kaldırdı, şerit ve bariyerle kapatılan banklar ile meydanda temizlik ekipleri dezenfekte çalışması yaptı.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Koronavirüs önlemleri  ilçe meydanında bulunan banklarda oturan vatandaşları 'sosyal mesafe' konusunda uyardı. Vatandaşlar, koronavirüs ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirildi. Vatandaşlar banklardan kaldırılırken, temizlik ekipleri de meydan ve banklarda temizlik çalışması yaptı. Meydan, banklar ve meydanda bulunan cami çevresinde dezenfekte ve yıkama işlemi yapıldı. Banklar bariyer ve şerit çekilerek geçici olarak kullanıma kapatıldı. Banklara oturulması engellendi. Zabıta ekiplerinin meydanda toplanma ve buluşmaların önüne geçmek için gün boyu denetimlerini sürdüreceği öğrenilirken, vatandaşlar uygulamayı olumlu bulduklarını dile getirdi.  Sultanbeyli'de meydanlarda banklarda oturanlar uyarıldı, bankların etrafı şeritle kapatıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:02 Kaynak: DHA

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