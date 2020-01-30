İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu toplantısı yapıldı

24 dakika önce

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu toplantısı yapıldı, System.String[]

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.


İlçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında 2019-2020 eğitim öğretim birinci yarıyıl değerlendirmesi ile ikinci yarıyılda yapılması planlanan değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gün, "Depremle yaşayan bir il olarak Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun. Okullarımız ikinci eğitim öğretim dönemine başladıktan sonra il genelinde deprem bölgesi için valiliğimiz koordinesinde yardım kampanyası başlatılacaktır" dedi.


Toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılının değerlendirmesi ile ikinci yarıyıl hedefleri, stratejik planlarda belirlenen okul hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve yılsonu okul karnesi, 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip insan yetiştirmede sorumluluk üstlenen eğitimcilerimizin gelişiminin önemi, okulların sosyal-sportif, fiziki, eğitim-öğretim ve finansal yapılarının güçlendirilmesi ve can kardeşliği çalışmaları, destekleme yetiştirme kursları ve sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik başarı halkaları projesi ve öğrenci rehberlik hizmetlerinin önemi, taşımalı eğitim hizmetleri, yemek ve taşımanın başarılı bir şekilde yapılması, okullarda pansiyon hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi, tasarım beceri atölyelerinin okul imkanları ile kurulması, okul bazlı projeler ve kitap okuma çalışmalarının önemiyle ilgili gündem maddeleri görüşüldü. - ERZİNCAN

Erzincan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi
Bakan Kurum açıkladı: Elazığ'da artan kira fiyatlarına işlem yapılacak Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi Elazığlı pazarcılardan depremzedelere destek! Fiyatları sabitlediler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 09:46:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İlçe Milli Eğitim Müdürleri Komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]