İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçelerde, doğrudan İlçe Milli Eğitim Müdürüne bağlı özel büro ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle milli eğitim hizmetlerini yürütür. Milli eğitim müdürleri ihtiyaç duymaları halinde kendilerine yardımcı olmak üzere özel büro oluşturabilir

Milli eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. Milli eğitim müdürleri, bu görevlerini ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde yürütür.

Milli eğitim müdürlükleri;

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik, Özel Öğretim Kurumlan Hayat Boyu Öğrenme, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim, Strateji Geliştirme, Personel Hizmetleri, Destek, İnşaat ve Emlak, hizmetleri ile doğrudan milli eğitim müdürüne bağlı birimler/ bürolar eliyle milli eğitim hizmetlerini yürütür.

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