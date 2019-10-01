İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Yanındayım Derneği protokol imzaladı

Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yanındayım Derneği işbirliğiyle, görme engelli vatandaşlar için "Masalım Ol" başlıklı sosyal sorumluluk projesi ve "Yanındayım sözü size ne ifade ediyor?" temasıyla düzenlenecek olan, Liseler Arası Fotoğraf Yarışması için protokol imzalandı. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve Yanındayım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buse Tekgül Gümüş katıldı.



İmzalanan protokolün içeriği ile ilgili bilgi veren Yanındayım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buse Tekgül Gümüş; "Yanındayım Derneği olarak gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutabilmek ve faydalı işlere yönlendirebilmek amacıyla çeşitli sosyal projeler üretiyoruz. ve gençlerin katılımını sağlamaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 50 öğrencimiz görme engelli arkadaşları için birer kitap seslendirmişlerdi. Bu yıl 100 öğrenci masalları ve bilimsel makaleleri seslendirecekler. Ödüllü fotoğraf yarışmasında da gençlerimiz, bir insanın yanındayım diyerek destek olmanın ne anlama geldiğine dair çektikleri fotoğraflarla yarışmaya katılacaklar. Dereceye giren 5 öğrencimize 1 Aralık tarihinde gerçekleştireceğimiz panelde ödüllerini teslim edeceğiz. Ayrıca dereceye giren 10 resim de panel alanında sergilenecek. Bu projelerde bizlere desteğini esirgemeyen Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtirken," Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri bizler için çok önemli" diye konuştu.



Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, çocukların ve gençlerin geleceği için bu tarz sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. - MUĞLA