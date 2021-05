İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Standartları - Son Dakika

IRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 1-Dilekçe 2-Mezuniyet Belgesi 3-Adli sicil Kaydı 4-Sağlık Raporu 5-Nüfus Cüzdan Örneği 8 AY 2 Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma kayıt Örneği) 1-Dilekçe 2-Nüfus Cüzdanı Örneği 5 İş Günü 3 Halk Katkılarına Ait İşlemler (KDV İndiriminden Yararlanma Belgesi) 1-TC Kimlik No 2-Vergi No 3-Adres 4-Okul Adı 1 İŞ GÜNÜ 4 Personel Alımı (Şehit Yakınlarının İstihdamı) 1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2-Personel Bilgi formu(form -1) 3-Mal Bildirim Beyannamesi 4-Etik Sözleşmesi 2 İŞ GÜNÜ 5 Personel Alımı (Engelli personelin Göreve Başlatılması) 1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2-Personel Bilgi Formu (Form -1) 3- Mal Bildirim beyannamesi 4-Etik Sözleşme 2 İŞ GÜNÜ 6 Sağlık İşleri (Sağlık Tarama İzinleri) Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İsim : Hüdaverdi YILDIZ Unvan : İlçe Milli Eğitim Müdürü Adres : Tel : (322) 581 3541 Faks : (322 )581 3017 İlk Müracaat Yeri: Pozantı Kaymakamlığı İsim : Emrah AKDUMAN Unvan : Kaymakam Adres : Pozantı Kaymakamlığı Tel : (322) 581 30 10 Faks : (322) 581 33 20