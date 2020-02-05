İlçe Mİlli Eğitim Müdürü Acar, zeybek oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlçe Mİlli Eğitim Müdürü Acar, zeybek oynadı - Son Dakika

İlçe Mİlli Eğitim Müdürü Acar, zeybek oynadı

6 saat önce

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, ilçede süren halk oyunları kurslarını ziyaret etti.

İlçe Mİlli Eğitim Müdürü Acar, zeybek oynadı, System.String[]

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, ilçede süren halk oyunları kurslarını ziyaret etti. Müdür Acar, kursiyerler ile birlikte zeybek oynadı.


Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan halk oyunları kurslarını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Acar, kursiyerlerin sorunlarını dinledi. Türkan Balman eğitmenliğindeki kursu Salı ziyaret eden Ayşe Acar, Çarşamba günü ise Mesude Ayaydın ve Ömer Kılcı tarafından verilen kursa konuk oldu. Öte yandan Acar, kursiyerlerle harmandalı zeybeği oynadı. - AYDIN

Yenipazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:44 Kaynak: İHA
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