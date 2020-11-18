İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini verdi - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini verdi

18.11.2020 13:01
İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini verdi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş okulları ziyaret ederek kazanılan belgeleri takdim etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş okulları ziyaret ederek kazanılan belgeleri takdim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü İsmail Çelebi ile birlikte öğretmenlerin ve öğrencilerin moral motivasyonunu yükseltmek, yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla Nebioğlu İlkokulu ve Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' ni ziyaret etti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla başlatılan "Okulum Temiz" belgelendirme programına başvuran ve belge almaya hak kazanan okullara belgeleri takdim edildi. Okul müdürleri ile okul hakkında bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okulda yapılan çalışmalar için okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi. - ZONGULDAK

İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini verdi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini verdi

Zonguldak, Çaycuma, Milli, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara belgelerini verdi - Son Dakika


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