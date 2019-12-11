İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'den Halk Eğitim Merkezi ek binasına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'den Halk Eğitim Merkezi ek binasına ziyaret - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'den Halk Eğitim Merkezi ek binasına ziyaret

6 saat önce

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, 4 Eylül Mahallesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ek binasındaki kursları ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir'den Halk Eğitim Merkezi ek binasına ziyaret, System.String[]

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, 4 Eylül Mahallesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ek binasındaki kursları ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam'dan kurslar ile alakalı bilgi aldı.


Kurs merkezinde bulunan yaş pasta yapımı, elde kordon işi yapımı, erkek tişört dikimi, resim sanat eğitimi, kişisel gelişim, okuma-yazma, tel kırma, cilt bakımı ve temel bakım ve sepet örücülüğü gibi kurslarda verilen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, idareci ve öğretmenleri tebrik ederek kursiyerlere başarılar diledi. - BİLECİK

Mahmut Demir, Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
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