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İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten ziyaret

1 saat önce

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Misak-ı Milli İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilerini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten ziyaret, System.String[]

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Misak-ı Milli İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilerini ziyaret etti.


Gümüş, öğretmenlerle sohbet sırasında, okulların sportif, sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyetleri başta olmak üzere eğitim seviyesinin daha da yükseltilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulundu.


Gümüş, öğretmenliğin özveri gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.


Topluma sevgiyi ve değerleri öğretenlerin öğretmenlerin olduğunu, gelecek nesilleri yetiştirenlerin öğretmenler olduğunu ifade eden Gümüş, "2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda bizlere emanet edilen sevgili çocuklara nitelikli bir eğitim verirken, onlara sevgiyi ve değerlerimizi de öğreteceğiz, geleceğe hazırlayacağız. Bunun için karşılıklı iletişimi kuvvetlendirerek öğrencilerimizi en iyi şekilde eğitebilmek öncelikli hedefimiz, bu tür ziyaretlerle karşılıklı duygu ve beklentilerin dile getirilmesi açısından gerektiğine inanıyorum. Safranbolu'daki eğitim öğretim faaliyetlerinin başarılı bir noktada olmasında verdiği desteklerden ötürü İlçe Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer'e teşekkür ediyorum" dedi.


Ziyaretten memnun kaldıklarını ifade eden öğretmenler, bu ziyaretlerin kendilerinin moral ve motivasyonunu üst seviyeye çıkarttığını belirtti. - KARABÜK

Safranbolu, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
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