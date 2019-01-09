Son Dakika Haberleri: İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'dan Okul Ziyareti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'dan Okul Ziyareti

11 dakika önce

Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'dan Okul Ziyareti, System.String[]
Beypazarı Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Beypazarı Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, ilçeye yeni atanan şube müdürü Selahattin Sütbaş ile ziyaret ettiği okulda, öğrencilerin İngilizce yemek sunumuyla karşılaştı.

Dursun, okulda öğrencilerin 5 yıldızlı otellerde servis yapacak şekilde yetiştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin, öğretmenleri refakatinde, okulun mutfağında hazırlanarak servis edilen yemekleri ve sunumu çok beğendiklerini belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Bu okulumuz bir meslek lisesi. Bu okulumuzun turizm uygulama bölümü ve yiyecek içecek hizmetleri uygulama bölümü var. Burada öğrenim gören çocuklarımız ileride hizmet sektöründe çalışacaklar. Yemek yapmayı, sunumunu, otelcilik hizmetlerinin tamamını, yabancı bir insana nasıl hizmet edebileceğini, gayet güzel yabancı dille izah edebiliyorlar. Ben çok mutlu oldum çocukların bu hallerinden. Hem işlerinde ehilleşmişler hem de mesleki yabancı dile hakim olmuşlar. Çocuklarımızı, okul idaresini ve öğretmenleri tebrik ediyorum. Eğitimin her kademesinde olduğu gibi bu alanda da iş hayatına böylesi kalifiyeli elamanlar yetiştiriyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:20 Kaynak: AA

Evliya Çelebi, Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen Görevinden Uzaklaştırıldı Son Dakika! Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi

Son Dakika! Fransa'da Savaş Uçağı Radardan Kayboldu Pazarın Zam Şampiyonu Yine Soğan Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 17:31:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'dan Okul Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]