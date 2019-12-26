İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakoç, Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakoç, Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakoç, Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti

6 saat önce

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle öğle yemeği yedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakoç, Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti, System.String[]

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğrencilerle öğle yemeği yedi.


Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Şube Müdürü vekili Öztürk Taşdemir ile birlikte 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında eğitime açılan Vali Recep Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Öğrencilerle bir süre sohbet eden Karakoç, yeni açılan okulda müteahhitten kaynaklı bazı sorunların sene başında olduğunu ama kendi imkanlarıyla gece-gündüz çalışarak, bunları çözdüklerini belirtti. Okulun veya pansiyonun masa başında hazırlanan bazı haberlerde iddia edildiği gibi ne yol sorunu, ne su ne de kalorifer sorunu olmadığını kış sezonu başladığından bu güne kadar kaloriferlerin hiç sönmediğini vurguladı. Tüm sorunların çözüldüğünü ancak kanalizasyonun geri tepmesi ile ilgili iki gün içinde kendi imkanlarıyla çözüm bulunduğunu belirtti. Velilerimiz müsterih olsunlar, okula bir çayımızı içmeye bekleriz dedi. Öğrencilerden iyi ders çalışmalarını okulun adına layık öğrenciler olmaları önerisinde bulundu. Tek görevlerinin öğrencilik olduğunu ve bunu yaparken akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere de katılmaları gerektiğini belirtti. İmam Hatip ruhuna uygun nesiller olarak yetişmelerini istedi. Pansiyonda incelemelerde bulunan Kaya Karakoç sonrasında okuldan ayrıldı. - AĞRI

Recep Yazıcıoğlu, Hamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
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