İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden Kaymakam Koşal'a Ziyaret

Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.

Kavak Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kaymakam Recep Koşal'ı ziyaret etti.



Büyük, Koşal'a yarı yıl tatilinde bakımı yapılan okullar ile genel olarak okulların durumu ve eğitim öğretim değerlendirme toplantısı hakkında bilgi verdi.



Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koşal, Büyük'e teşekkür etti.



Planlı ve programlı çalışmanın önemine işaret eden Koşal, "Öğrencilerimiz amaçlarına ulaşmak için hedef belirlemeli, planlı programlı çalışmalı. Elbette bu konuda öğretmenlerimize önemli görevler düşüyor. İlçemizde eğitim öğretim çıtasının yükseltilmesi yönünde gayret göstermeliyiz. Halk eğitim merkezi ve okullarımız bünyesinde açılacak kurslara önem vermeliyiz." dedi.

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