İlçe milli eğitim müdürü trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde meydana gelen trafik kazasında yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Eralp Akman yönetimindeki 34 LG 5819 plakalı araç ile köyden Uzunköprü istikametine giden ve kontrolsüz kavşaktan ana yola çıkan 22 LB 802 plakalı araç çarpıştı. Kazada Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman yaralandı. 22 LB 802 plakalı araçta bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yaralılar 112 acil servis ile Uzunköprü ilçe devlet hastanesine sevk edildi. Uzunköprü Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Eralp Akman daha sonra Edirne Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi. - EDİRNE