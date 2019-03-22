Son Dakika Haberleri: İlçe Müftüleri Toplantısı Hisarcık'ta Yapıldı

İlçe Müftüleri Toplantısı Hisarcık'ta Yapıldı

2 saat önce

Kütahya'da her ay periyodik olarak düzenlenen 'İlçe Müftüleri Toplantısı' Hisarcık ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçe Müftüleri Toplantısı Hisarcık'ta Yapıldı, System.String[]
Kütahya'da her ay periyodik olarak düzenlenen 'İlçe Müftüleri Toplantısı' Hisarcık ilçesinde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar başkanlığında İl Müftü Yardımcıları Tuğba Anatoprak, Mehmet Arslaner ve 12 ilçe Müftüsü iştirak ettiği Mart ayı toplantısı Esire Termal Turizm tesislerinde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, yaptığı açıklamada, İlçe Müftüleri Toplantısının İl Müftülüğü ile İlçe Müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak, uygulama birliği oluşturmak, yeni gelişmeleri değerlendirip uygulanacak proje ve yürütülen hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunmak, ayrıca hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla her ay düzenli olarak yapıldığını söyledi.

Hazırlar, " İl genelinde yürütülen din hizmetlerinin değerlendirildiği Mart ayı toplantımızda; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 869 ilçe müftüsünün katılımıyla Ankara'da düzenlenen "3. İlçe Müftüleri Kongresi" nde görüşülen gündem konularının yanı sıra Müftülüklerimizce yürütülen din hizmetleri ve gençlik hizmetleri görüşüldü. Karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

Müftü, Kütahya, Hisarcık, Güncel
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