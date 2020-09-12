İlçe Müftüleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de görev yapan müftüler bir araya gelerek pandemi ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gerek camilerde gerekse Kur'an Kurslarında titizlikle riayet edilmesi konularını görüştüler.

Düzce Müftülüğü tarafından her ay geleneksel hale gelen İlçe Müftüleri Toplantısı Düzce'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Düzce İl Müftüsü Rüstem Can başkanlığında yapılan Eylül ayı İlçe Müftüleri toplantısında, müftülüklerce yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesinin sağlanması, mevzuatla ilgili genel konuların istişare edilmesi, hizmetlerde metod ve görüş birliğinin sağlanması, vaaz, irşat ve rehberlik faaliyetlerinin düzenlenmesi, camilerde ve televizyonlarda yapılacak programlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, cami ve Kur'an kurslarında yürütülen hizmetlerle ilgili yapılan denetim, vatandaşlara yönelik sosyal çalışmaların planlanması ve yapılan faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve pandemi sürecinde COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere gerek camilerde gerekse Kur'an Kurslarında titizlikle riayet edilmesi konularında görüş alışverişinde bulundular. - DÜZCE