Son Dakika Haberleri: İlçe Müftüleri Yıl Sonu Toplantısı Yapıldı

İlçe Müftüleri Yıl Sonu Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Kırklareli'de ilçe müftüleri yıl sonu toplantısı yapıldı.

İlçe Müftüleri Yıl Sonu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Kırklareli'de ilçe müftüleri yıl sonu toplantısı yapıldı.

Vize Müftülüğünde düzenlenen toplantıya, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize, Kofçaz, Pehlivanköy ve Demirköy ilçe müftüleri katıldı.

Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılında din hizmetleri açısından verimli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Tüm il ve ilçe müftülükleri personelinin canla başla çalıştığını ifade eden Demirtaş, hedeflenen birçok çalışmada da başarılar elde ettiklerini belirtti.

Yıl içerisinde 4-6 yaş grubu Kur'an kursları, yetişkin kursları ve gençlik merkezleri işbirliğinde hizmet noktaları oluşturulduğunu aktaran Demirtaş, yeni yılda da çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda, 2018 yılında gerçekleştirilen hizmetlerin değerlendirmesi yapılarak, 2019 yılı planlamaları görüşüldü.

Daha sonra Demirtaş ve beraberindekiler toplantının ardından Vize Anaokulundaki değerler eğitimi sınıfını gezerek, okul müdürü Nermin Öztürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:30 Kaynak: AA

Babaeski, Hüseyin Demirtaş, Vize, Kırklareli, Güncel
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