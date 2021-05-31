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İlçe Müftülüğü Hizmet Standartları - Son Dakika

İlçe Müftülüğü Hizmet Standartları

31.05.2021 22:39
İlçe Müftülüğü Hizmet Standartları, System.String[]

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması --- ANINDA 2 E-mail yoluyla sorulan dini soruların cevaplandırılması Form dilekçe 5 GÜN 3 Mektup ve faks yoluyla sorulan dini...

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması --- ANINDA 2 E-mail yoluyla sorulan dini soruların cevaplandırılması Form dilekçe 5 GÜN 3 Mektup ve faks yoluyla sorulan dini soruların Cevaplandırılması Dilekçe 7 GÜN 4 İhtida İşlemleri 1- Dilekçe, 1 SAAT 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. 5 Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi Banka Dekontu 30 DAKİKA 6 Cami Devirleri 1- Dilekçe 2 GÜN 2- Caminin isim tutanağı 3- Cami devir tutanağı 7 Cami Dersleri Dilekçe 1 SAAT Not: Haftada en az iki saat ders 8 Dernek, Vakıf, Kurum ve Kuruluşlardan Vaaz ve Mevlit için Camilerin Kullanım İzni Dilekçe 2 GÜN 9 Güneşin doğuşu ve batış vakti öğrenme talepleri Dilekçe 7 GÜN 10 Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri 1- Form dilekçe 10 DAKİKA 11 Yaz Kur'an Kurslarına Öğrenci Kayıt İşlemleri Form dilekçe 10 DAKİKA 12 Kur'an Kursu Açılışı 1- Kurs binasına ait tahsis belgesi, 1 AY 2- Bina tanıtma formu, 3- Sağlık Müdürlüğü raporu, 13 Hafızlık Tespit Sınavları (Yılda bir defa) Bölge merkezi İl Müftülüklerinde yapılır. 1- Hafızlık tespit sınavı müracaat dilekçesi 1 HAFTA 2- Fotoğraf (3 Adet) 14 Camilerde Kur'an Öğretimi Kurslarına Kayıt İşlemleri Form dilekçe 10 DAKİKA 15 Hac Ön Kayıt İşlemleri 1- Form dilekçe, 30DAKİKA 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3- Ön kayıt ücretinin bankaya yatırıldığına dair para dekontu. 16 Hac Kesin Kayıt İşlemleri 1- Form dilekçe, 30DAKİKA 2- Hac ücretinin tamamının veya taksit miktarının bankaya yatırıldığına dair para dekontu, 3- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (4 adet) vesikalık fotoğraf, 4- Pasaport. 17 Umre kayıt İşlemleri 1- Form Dilekçe 1 SAAT 2- Katılacağı tur tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az (1) yıl olan pasaport, 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi, 4- 4x6 ebadında arka fon rengi beyaz olan (3 adet) vesikalık fotoğraf, 5- Umre seyahat ücretinin yatırıldığına dair para dekontu, 6- Aşı kartı, 7- Umreye yalnız gidecek 45 yaşından küçük bayanlar ile 18 yaşından küçük erkekler için, noterden alınacak muvafakatname ile taahhütname, 8- 45 yaşından küçük bayanlardan eşleriyle birlikte gidecek olanların evlenme cüzdanı fotokopisi, yanında eşi olmayıp birinci derece erkek akrabası ile gidecek olanlardan ise akrabalık belgesi. 18 Cami Derneklerinin İl Dışı Yardım İstekleri için İstenen Belgeler 1- Dilekçe, 20 GÜN 2- İl Dernekler Müdürlüğü İzin Belgesi, 3- Yetki Belgesi 4- Kaymakamlık Üst Yazısı, 5- İbanlı Banka Hesap numarası 19 Cami Yapımı 1- Dilekçe 15 GÜN 2- Tasdikli Proje 3- Şahıs ile Mal sahibinin Noterden Tasdikli Taahhütname. 4- Tapu fotokopisi. 5- Arsanın Belediyesi İmar Planında Cami Yeri Olarak Tahsisine Dair Belge. 20 Cami Derneklerinden Gelen Yardım Talepleri 1- Keşif Özeti. 30 GÜN 2- İnşaat Fotoğrafı. 3- Tapu/Tahsis Belgesi 4- Teşekkülün Hukuki Statüsünü gösteren belge. 5- Teşekkülün faaliyette olduğuna dair belge. 6- İnşaat Ruhsatı veya Onarım Belgesi. 21 Gerçek veya Tüzel Kişilerce (Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma Yaşatma Dernekleri vb. ) cami yaptırma başvuru işlemleri 1- Cami yeri imar planında ibadet alanı olarak ayrılmış olmalıdır. 30 GÜN 2- Cami yapılacak alan 2500 m² den küçük olmamalıdır. 3- Camii yapacak şahıs veya tüzel kişiler dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 4- Cami yapılacak yerin Tapusu olacaktır. 5- Cami derneği tarafından cami yapılacaksa; Cami yapılacağına dair alınan kararın fotokopisi getirilecektir. 6- Köylerde yapılacak cami için Köy Muhtarlığı Karar Alacak ve . Kararın fotokopisi getirilecektir. 7- İl ve İlçelerde yapılacak camiler için Müftülükçe Valilik ve Kaymakamlık onayı alınacaktır. 9- Son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf. ( Bu belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Başkanlık, müftülükler veya eğitim merkezi müdürlüklerince tasdik edilebilir. ) 10- Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların denklik belgesi, 11- Mal Beyannamesi. 22 Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında 1- Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T: C kimlik numarasını, sahip olduğu Pasaportun numarasını, telefon numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı, 5 GÜN 2- Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı. 23 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması Dilekçe veya e-posta 15 GÜN Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İlçe Müftülüğü İkinci Müracaat Yeri Kaymakamlık İsim Ömer ÜNVERDİ İsim Emrah AKDUMAN Unvan İlçe Müftüsü Unvan Kaymakam Adres Pozantı Müftülüğü Adres Pozantı Kaymakamlığı Telefon (322) 581 35 17 Telefon (322) 581 30 10 Faks (3222) 581 30 21 Faks

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İlçe Müftülüğü Hizmet Standartları - Son Dakika


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