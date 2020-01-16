İlçe Müftülüğü ilk aylık toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlçe Müftülüğü ilk aylık toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

İlçe Müftülüğü ilk aylık toplantısını gerçekleştirdi

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğünün 2020 yılının ilk aylık toplantısı gerçekleşti.

İlçe Müftülüğü ilk aylık toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğünün 2020 yılının ilk aylık toplantısı gerçekleşti. Şehit Ömer Halis Demir Kur'an Kursu Toplantı Salonunda yapılan aylık toplantıya Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. Toplantı da Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Güldemir'in sendikal faaliyetler konusunda personeli bilgilendirmesi ile devam etti.


Şef Hayrettin Çakır'ın gündeme dair konuların personele duyurduğu toplantıda; "Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz" Projesi, 01 - 31 Ocak tarihleri arasında mal bildirim formlarının doldurulması, Diyanet İşleri Başkanlığınca idare olunan cami ve mescitlerdeki teberrükat eşya formunun doldurulması, Yolun İyilik Olsun İdlib Yardım Kampanyası gibi konular değerlendirildi.


Toplantıda Müftülükçe bastırılan materyaller cami görevlilerine imza karşılığı teslim edildi. - ZONGULDAK

Diyanet Sen, Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:44 Kaynak: İHA
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