Üye Girişi
İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları - Son Dakika

İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları

31.05.2021 22:39
İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları, System.String[]

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- DOĞUM -Kişi beyanı -Hastane Doğum Raporu -Bildirim Süresi : 30 gün -Geç Bildirme Cezası : 10.

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- DOĞUM -Kişi beyanı -Hastane Doğum Raporu -Bildirim Süresi : 30 gün -Geç Bildirme Cezası : 10. Dakika 2- ÖLÜM -Mernis Ölüm Tutanağı (Muhtar Onaylı-2 Adet) -İlçe sınırları içersinde bulunan sağlık kuruluşu tarafından düzenlenmiş olmak kaydıyla 2 adet Mernis Ölüm Tutanağı -Bildirim Süresi : 10 gün -Geç Bildiren Kamu görevli Cezası : 8. Dakika 3- EVLENME Evlenmenin nüfus kayıtlarına tescili için: 2 Adet Mernis Evlenme Bildirimi (Belediye Evlenme Memurluğu veya Muhtar tarafından Onaylanmış) -Bildirim Süresi : 10 gün -Geç Bildiren Kamu görevli Cezası : Evlenme akdi için gerekli belgeler: -Evlenecek çiftlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları -Evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesi -Evlenecek çiftlere ait nüfus kayıt örnekleri -Evlenecek çiftlere ait sağlık raporu ve telasemi raporu -Evlenecek Çiftlere ait Nüfus Cüzdan Örnekleri -6 şar adet fotoğraf 10. Dakika (evlenme akdi için45. Dakika ) 4- BOŞANMA İlçe Aile Mahkemesinden onaylı 2 suret mahkeme kararı -Bildirim Süresi : 10 gün -Geç Bildiren Kamu görevli Cezası : 12. Dakika 5- KAYIT DÜZELTME -İlçe Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış onaylı 2 suret mahkeme kararı -Bildirim Süresi : 10 gün -Geç Bildiren Kamu Görevli Cezası : 12. Dakika 6- EVLAT EDİNME VE TANIMA -İlçe Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış 2 suret kesinleşmiş mahkeme Kararı -Tanımayı Mahkeme, Noter ve İlçe Nüfus Müdürlüğü yapmaktadır. -Bildirim Süresi : 10 gün -Geç Bildiren Kamu Görevli Cezası : 18. Dakika 7- NÜFUS CÜZDANI -Yenileme ve Değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı talep eden kişinin ibraz ettiği nüfus cüzdanı' nın seri ve numarası sistemde kayıtlı ise, son altı ay içersinde sivil giysilerle çekilmiş kişinin fiziki görünümüne uygun 2 adet fotoğraf ile reşit şahsın bizzat müracaatı -Nüfus cüzdan seri ve numarasının sistemde olmaması veya kayıp nedeniyle alınacak nüfus cüzdanlarında Yerleşim yeri veya Diğer adres veya çalıştığı kurum tarafından onaylanmış Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ve belge üzerinde bulunan fotoğraftan 1 Adet fotoğraf -Değerli kağıt ücreti (Nüfus Cüzdan Bedeli )- -Kayıp Cüzdan Cezası : 4. Dakika 8- ULUSLAR ARASI AİLE CÜZDANI (EVLENME CÜZDANI ) -Yenileme ve Değiştirme nedeniyle uluslar arası aile cüzdanı talep eden kişinin ibraz ettiği cüzdan ile, son altı ay içersinde sivil giysilerle çekilmiş kişinin fiziki görünümüne uygun 2 adet fotoğraf ile eşlerden birinin bizzat müracaatı -Kayıp nedeniyle alınacak uluslar arası aile cüzdanlarında Yerleşim yeri veya Diğer adres veya çalıştığı kurum tarafından onaylanmış Uluslar arası Aile Cüzdanı Talep Belgesi ve belge üzerinde bulunan fotoğraflardan 2 şer Adet fotoğraf -Değerli Kağıt Ücreti (Evlenme Cüzdan Bedeli ) -Kayıp Uluslar arası Evlenme Cüzdan Cezası : 10. Dakika 9- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE YERLEŞİM YERİ BELGESİ -Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları yada bu kişilere vekillik belgesini ibraz edenler nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler. -Yerleşim Yeri adresi kişinin rızasına bağlıdır. Şahsen veya Aynı evi paylaşan alabilir. 2. Dakika 10- ADRES İŞLEMLERİ - Kişinin Beyanı -İlgiliye ait elektrik, telefon, su, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya Faturası, Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı), Tapu Kaydı gibi belgeleri ibraz etmesi halinde yerleşim yeri adresi kayıtlara işlenir. -Adres Bildirim Yükümlülüğü süresi : 20 İş günü -Adres Bildirim Yükümlülüğünü yerine getirmeyenin Cezası : -Gerçeğe Aykırı adres beyanında bulunanın cezası : -Gerçeğe Aykırı Adres Beyan eden ve bunlara tanıklık eden : 6 ay ve 4 yıla kadar Hapis Cezası. 5. Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İsim : Sayim EROL Unvan : Nüfus Müdürü Adres : Hükümet Konağı 3. Kat Telefon : 0322 581 31 14 Faks : 0322 581 31 14 İkinci Müracaat Yeri : İsim : Emrah AKDUMAN Unvan : Kaymakam Adres : Pozantı Kaymakamlığı Tel : 0322 581 30 10 Faks : 0322 581 33 20

Hisarcık, Hastane, Doğum, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çukur'un yerine yeni dizi Üç Kuruş geliyor! Başrol için Taner Ölmez iddiası Çukur'un yerine yeni dizi Üç Kuruş geliyor! Başrol için Taner Ölmez iddiası Normalleşme takviminin açıklanmasından sonra bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor Normalleşme takviminin açıklanmasından sonra bilet satışlarında yoğunluk yaşanıyor Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na Werder Bremen talip oldu Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na Werder Bremen talip oldu Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek Son Dakika: 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek Acun Ilıcalı ve Hadise'nin arası bozuk mu? Hayranlarının yakaladığı doğum günü detayı çok su kaldırır Acun Ilıcalı ve Hadise'nin arası bozuk mu? Hayranlarının yakaladığı doğum günü detayı çok su kaldırır Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı Doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı         
23:50
2021/2022 sezonu transfer dönemi 10 Haziran Perşembe günü başlayacak 2021/2022 sezonu transfer dönemi 10 Haziran Perşembe günü başlayacak         
23:47
Bakan Kurum, Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının oluşmasının 3 nedenini sıraladı Bakan Kurum, Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının oluşmasının 3 nedenini sıraladı         
23:32
Yurtdışından gelen yolcular için PCR negatif zorunluluğu getirildi Yurtdışından gelen yolcular için PCR negatif zorunluluğu getirildi         
23:28
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçağa bomba ihbarı Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçağa bomba ihbarı         
23:20
Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası         
23:09
Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti Galatasaray'a transfer olması beklenen Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti         
22:40
Soylu'nun sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt: Kendisine teşekkür ediyorum, yürütülen kirli mücadeleyi ortaya koydu Soylu'nun sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt: Kendisine teşekkür ediyorum, yürütülen kirli mücadeleyi ortaya koydu         
21:52
Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 8 maddede yeni dönem Son Dakika: Normalleşme takviminin detayları belli oldu! İşte 8 maddede yeni dönem         
19:50
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek         
17:25
Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu Erdoğan'ın talimatının ardından zincir marketler ve AVM'lere getirilecek düzenlemenin detayları belli oldu         
17:15
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 00:16:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement