İlçe Nüfus Müdürlüğü Hizmet Standartları - Son Dakika

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- DOĞUM -Kişi beyanı -Hastane Doğum Raporu -Bildirim Süresi : 30 gün -Geç Bildirme Cezası : 10. Dakika 2- ÖLÜM -Mernis Ölüm Tutanağı (Muhtar Onaylı-2 Adet) -İlçe sınırları içersinde bulunan sağlık kuruluşu tarafından düzenlenmiş olmak kaydıyla 2 adet Mernis Ölüm Tutanağı -Bildirim Süresi : 10 gün -Geç Bildiren Kamu görevli Cezası : 8. Dakika 3- EVLENME Evlenmenin nüfus kayıtlarına tescili için: 2 Adet Mernis Evlenme Bildirimi (Belediye Evlenme Memurluğu veya Muhtar tarafından Onaylanmış) -Bildirim Süresi : 10 gün -Geç Bildiren Kamu görevli Cezası : Evlenme akdi için gerekli belgeler: -Evlenecek çiftlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları -Evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesi -Evlenecek çiftlere ait nüfus kayıt örnekleri -Evlenecek çiftlere ait sağlık raporu ve telasemi raporu -Evlenecek Çiftlere ait Nüfus Cüzdan Örnekleri -6 şar adet fotoğraf 10. Dakika (evlenme akdi için45. Dakika ) 4- BOŞANMA İlçe Aile Mahkemesinden onaylı 2 suret mahkeme kararı -Bildirim Süresi : 10 gün -Geç Bildiren Kamu görevli Cezası : 12. Dakika 5- KAYIT DÜZELTME -İlçe Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış onaylı 2 suret mahkeme kararı -Bildirim Süresi : 10 gün -Geç Bildiren Kamu Görevli Cezası : 12. Dakika 6- EVLAT EDİNME VE TANIMA -İlçe Asliye Hukuk Mahkemesinden alınmış 2 suret kesinleşmiş mahkeme Kararı -Tanımayı Mahkeme, Noter ve İlçe Nüfus Müdürlüğü yapmaktadır. -Bildirim Süresi : 10 gün -Geç Bildiren Kamu Görevli Cezası : 18. Dakika 7- NÜFUS CÜZDANI -Yenileme ve Değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı talep eden kişinin ibraz ettiği nüfus cüzdanı' nın seri ve numarası sistemde kayıtlı ise, son altı ay içersinde sivil giysilerle çekilmiş kişinin fiziki görünümüne uygun 2 adet fotoğraf ile reşit şahsın bizzat müracaatı -Nüfus cüzdan seri ve numarasının sistemde olmaması veya kayıp nedeniyle alınacak nüfus cüzdanlarında Yerleşim yeri veya Diğer adres veya çalıştığı kurum tarafından onaylanmış Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ve belge üzerinde bulunan fotoğraftan 1 Adet fotoğraf -Değerli kağıt ücreti (Nüfus Cüzdan Bedeli )- -Kayıp Cüzdan Cezası : 4. Dakika 8- ULUSLAR ARASI AİLE CÜZDANI (EVLENME CÜZDANI ) -Yenileme ve Değiştirme nedeniyle uluslar arası aile cüzdanı talep eden kişinin ibraz ettiği cüzdan ile, son altı ay içersinde sivil giysilerle çekilmiş kişinin fiziki görünümüne uygun 2 adet fotoğraf ile eşlerden birinin bizzat müracaatı -Kayıp nedeniyle alınacak uluslar arası aile cüzdanlarında Yerleşim yeri veya Diğer adres veya çalıştığı kurum tarafından onaylanmış Uluslar arası Aile Cüzdanı Talep Belgesi ve belge üzerinde bulunan fotoğraflardan 2 şer Adet fotoğraf -Değerli Kağıt Ücreti (Evlenme Cüzdan Bedeli ) -Kayıp Uluslar arası Evlenme Cüzdan Cezası : 10. Dakika 9- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE YERLEŞİM YERİ BELGESİ -Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları yada bu kişilere vekillik belgesini ibraz edenler nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler. -Yerleşim Yeri adresi kişinin rızasına bağlıdır. Şahsen veya Aynı evi paylaşan alabilir. 2. Dakika 10- ADRES İŞLEMLERİ - Kişinin Beyanı -İlgiliye ait elektrik, telefon, su, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya Faturası, Kira Sözleşmesi (Noter Onaylı), Tapu Kaydı gibi belgeleri ibraz etmesi halinde yerleşim yeri adresi kayıtlara işlenir. -Adres Bildirim Yükümlülüğü süresi : 20 İş günü -Adres Bildirim Yükümlülüğünü yerine getirmeyenin Cezası : -Gerçeğe Aykırı adres beyanında bulunanın cezası : -Gerçeğe Aykırı Adres Beyan eden ve bunlara tanıklık eden : 6 ay ve 4 yıla kadar Hapis Cezası. 5. Dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri : İsim : Sayim EROL Unvan : Nüfus Müdürü Adres : Hükümet Konağı 3. Kat Telefon : 0322 581 31 14 Faks : 0322 581 31 14 İkinci Müracaat Yeri : İsim : Emrah AKDUMAN Unvan : Kaymakam Adres : Pozantı Kaymakamlığı Tel : 0322 581 30 10 Faks : 0322 581 33 20