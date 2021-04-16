İlçe nüfus müdürü korona virüse yenildi - Son Dakika

İlçe nüfus müdürü korona virüse yenildi

16.04.2021 10:10
İlçe nüfus müdürü korona virüse yenildi, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde nüfus müdürlüğü görevini yapan 56 yaşındaki İsmail, yakalandığı korona virüs sonrası hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde nüfus müdürlüğü görevini yapan 56 yaşındaki İsmail, yakalandığı korona virüs sonrası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Karamürsel Nüfüs Müdürü İsmail Özçeri, korona virüse yakalanması sonrasında durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde 1 aydır tedavi altında olan Özçeri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 2 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen Özçeri'nin naaşı, defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine gönderildi. - KOCAELİ

İlçe nüfus müdürü korona virüse yenildi
İlçe nüfus müdürü korona virüse yenildi

Karamürsel, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlçe nüfus müdürü korona virüse yenildi - Son Dakika


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