İlçe otogarları ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Nazilli ve Efeler ilçesindeki otogarlar ile toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son dönemde salgın hastalıkların arttığı belirtildi.

Salgına karşı tedbir amacıyla Efeler ve Nazilli'deki otogarlar ile toplu ulaşım araçlarında temizlik yapıldığı, çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dezenfeksiyon işlemine önem verdiklerini vurguladı.

Çerçioğlu, "Özellikle ortak kullanım alanlarında hijyene daha fazla önem veriyoruz. Vatandaşlarımız Aydın'da toplu taşıma araçlarımızı ve otobüs terminallerimizi gönül rahatlığıyla kullanabilir. Olası salgın hastalıklara karşı tedbirimizi almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı