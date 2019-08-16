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İlçe protokolü birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi

56 dakika önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri İlçeye bağlı Arpalı köyü muhtarlığı tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

İlçe protokolü birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri İlçeye bağlı Arpalı köyü muhtarlığı tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Programa Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş ve vatandaşlar katıldı.

Ziyarette Arpalı Köyüne yeni alınan cenaze yıkama aracını inceleyen Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, " Cenaze hizmetlerinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla, cenaze yıkama aracı alınmasında yardımlarını esirgemeyip katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aracımız köyümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Dumlupınar, Kütahya, Arpalı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
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