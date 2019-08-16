İlçe protokolü birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri İlçeye bağlı Arpalı köyü muhtarlığı tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
'nın Dumlupınar
ilçesinde protokol üyeleri İlçeye bağlı Arpalı
köyü muhtarlığı tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.
Programa Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç
, İlçe Jandarma
Komutanı Mustafa Çelik
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat Altıntaş
ve vatandaşlar katıldı.
Ziyarette Arpalı Köyüne yeni alınan cenaze yıkama aracını inceleyen Kaymakam Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, " Cenaze hizmetlerinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla, cenaze yıkama aracı alınmasında yardımlarını esirgemeyip katkı sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aracımız köyümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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