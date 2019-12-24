İlçe protokolü nikâh şahitliği yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlçe protokolü nikâh şahitliği yaptı - Son Dakika

İlçe protokolü nikâh şahitliği yaptı

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde görev yapan Komiser Onur Selçuk ve Öğretmen Tuğba Nur Cömert çiftinin nikahını Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın kıydı.

İlçe protokolü nikâh şahitliği yaptı, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde görev yapan Komiser Onur Selçuk ve Öğretmen Tuğba Nur Cömert çiftinin nikahını Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın kıydı.


Nikah merasiminde Tuğba ve Onur çiftinin şahitliğini Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan ve Görentaş İlkokulu Müdür Yardımcısı Sultan Didem Gök yaptı. Komiser Onur Selçuk, "Bu mutlu günümüzde, İlçe Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, savcı ve hakimler, İlçe Müftümüz, Milli Eğitim Müdürümüz, şube müdürlerimiz, öğretmenler ve çalışma arkadaşlarımın katılımlarıyla çok güzel bir nikah töreni gerçekleşti. Tüm katılanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Gelin Tuğba Nur Cömert ise, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm misafirlere teşekkür etti.


Nikah kıyıldıktan sonra çiftlere evlilik cüzdanını takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, "Genç çiftin yaşamlarını saygı ve sevgi çerçevesinde sürdürmelerini diliyorum. Ömür boyu mutluluklar dileyip, nikah merasiminin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Tebrikleri kabul eden çift, törenden sonra nikaha katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çatak Belediyesi konferans salonunda düzenlenen nikah merasimine ilçede görev yapan savcı, hakim, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Müftüsü, Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri, polisler ve öğretmenler katıldı. - VAN

Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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