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İlçe protokolü, tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadı - Son Dakika

İlçe protokolü, tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadı

03.12.2021 11:29
İlçe protokolü, tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadı

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın da aralarında bulunduğu ilçe protokolü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü takımıyla tekerlekli sandalyede maç oynadı.

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın da aralarında bulunduğu ilçe protokolü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü takımıyla tekerlekli sandalyede maç oynadı.

Kızıltepe Gençlik ve Spor Merkezi basketbol salonunda gerçekleştirilen müsabaka, Kaymakam Çam, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Deniz Çezik, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Mavidemir, Kızıltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Özel, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mahmut Akdağ ve Gençlik Merkezi Müdürü İmran Tekin ile Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü oyuncuları arasında oynandı.

Düzenlenen empati maçında dostluk kazandı.

Müsabakanın ardından Çam, engellilerin sadece bir gün değil yılın her günü hatırlanması gerektiğini söyledi.

Çekilen zorlukları el birliğiyle aşabilme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Çam, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirtti.

Hayatın engellilere zorlaştırılmaması gerektiğini dile getiren Çam, şöyle konuştu:

"Maçın bu kadar zevkli ve yorucu olduğunu, oynayınca bu kadar farklı olduğunun farkına vardık. Maç empati için yapıldı. Kaldırımlarda, yollarda hayatı zorlaştırmayalım. Engelli bireylere yardımcı olalım. Onlar sadece sizden kurallara uymanızı bekliyor. Kızıltepe Engelliler Spor Kulübümüz, 2. Ligde mücadele ediyor. İlçemiz ve bölgemizin göğsünü kabartıyor. Başarılarından dolayı takımı tebrik ediyorum."

Kulüp Başkanı İzzetin Akbaba da sporu seven bir Kaymakam ile çalışma ortamını buldukları için mutlu olduklarını belirtti.

Tekerlekli basketbol takımının 2019'da kurulduğunu anımsatan Akbaba, bu yıl ligde geniş kadrolarıyla şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirdi.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla empati maçı yaptıklarını kaydeden Akbaba, "Farkındalığı güzel bir maçla taçlandırdık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Halkımızdan da engellilerin hayatını kolaylaştırmak için destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe protokolü, tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadı
İlçe protokolü, tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadı
İlçe protokolü, tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadı
İlçe protokolü, tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadı
İlçe protokolü, tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadı

Dünya Engelliler Günü, Kızıltepe, basketbol, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlçe protokolü, tekerlekli sandalyede engellilerle basketbol oynadı - Son Dakika


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