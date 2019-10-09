Son Dakika Haberleri: İlçe protokolünden öğrencilere aşure ikramı
Son Dakika Güncel İlçe protokolünden öğrencilere aşure ikramı

İlçe protokolünden öğrencilere aşure ikramı

51 dakika önce

Sindelhöyük Fatih İmamhatip Ortaokulu tarafından muharrem ayı münasebetiyle aşure programı düzenlendi.

İlçe protokolünden öğrencilere aşure ikramı, System.String[]

Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ve Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'ın da katıldığı program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Duru ve Cabbar Başkan'ın aşure gününün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapmasının ardından ilçe protokolü öğrencilere aşure ikramında bulundu. Program yapılan duanın ardından sona erdi.

Mehmet Cabbar, Murat Duru, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:41 Kaynak: Bültenler
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