Son Dakika Haberleri: İlçe protokolünden şehit ailelerine ziyaret
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İlçe protokolünden şehit ailelerine ziyaret

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer ve İlçe protokolü, Çalköy ve Pazarcık köyünde şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

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Kütahya'nın Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer ve İlçe protokolü, Çalköy ve Pazarcık köyünde şehit ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Çalköy'de ikamet eden Şehit Adnan Kardaş'ın yakınları ile Pazarcık Köyü'nde ikamet eden Şehit Halil İbrahim Kartal'ın evlerine yapılan ziyarette, Aslanapa Müftüsü İsmail Kutlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kaymakam Şeref Gülyer, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, "Devletimizin Şehit ailelerimizin ve Gazilerimizin her zaman emrinde ve yanında olduğunun bilinmesini isteriz. Kapımız 4 saat onlara açıktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
Yaşam
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