İlçe sağlık müdürleri Erenler'de bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlçe sağlık müdürleri Erenler'de bir araya geldi - Son Dakika

İlçe sağlık müdürleri Erenler'de bir araya geldi

6 saat önce

Sakarya'daki ilçe sağlık müdürleri, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü başkanlığında bir araya geldi.

İlçe sağlık müdürleri Erenler'de bir araya geldi, System.String[]

Sakarya'daki ilçe sağlık müdürleri, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü başkanlığında bir araya geldi.

İl Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erenler İlçe Sağlık Müdürü Ömer Balcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 2019 yılında halk sağlığı çalışmaları ve saha çalışmaları değerlendirilip, ilçelerde gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili sunum yapıldı, 2020 yılı hizmet planlamaları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öğütlü, Sağlık Bakanlığının kanserle mücadeleye yönelik başlattığı ücretsiz kanser tarama hizmetlerinin bu yıl da artarak devam edeceğini belirtti.

Aile hekimlerinin erken teşhis hedefli kanserle mücadele çalışmalarına katılmasıyla yurt genelinde olduğu gibi Sakarya'da da kanser tarama ve erken teşhis alanında önemli bir başarı elde edildiğini aktaran Öğütlü, "2019 yılındaki kanser tarama performanslarına bakıldığında Kaynarca ilçesi tüm taramalarda en üst düzeyde başarı göstermiştir. İlçelerimize her zaman olduğu gibi her konuda destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İlçelerde görevlendirilen diyetisyenlerin diyet polikliniği ve danışmanlık hizmetlerine de ağırlık vererek, aile hekimleriyle beraber çalışmalarının önemli olduğuna değinen Öğütlü, "Hastalığın tedavisi kadar önlenmesi de büyük önem taşıyor. İlçe Sağlık Müdürlüklerimizin sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar bu yüzden çok önemli. Halkımızın sağlığı adına çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruşlarıyla gerçekleştirdiğiniz projeler de bizler için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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