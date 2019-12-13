İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu yardım bekleyen aileyi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu yardım bekleyen aileyi ziyaret etti - Son Dakika

İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu yardım bekleyen aileyi ziyaret etti

6 saat önce

Şizensefali hastası olan 6 aylık Mustafa Ali'nin ailesini ziyaret eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu, "Devletimiz güçlü elhamdülillah, devletimiz vatandaşımızı düşünüyor, insanlarını düşünüyor, bizde bu anlamda elimizden geleni sizler için yapacağız" dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu yardım bekleyen aileyi ziyaret etti, System.String[]

Şizensefali hastası olan 6 aylık Mustafa Ali'nin ailesini ziyaret eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu, "Devletimiz güçlü elhamdülillah, devletimiz vatandaşımızı düşünüyor, insanlarını düşünüyor, bizde bu anlamda elimizden geleni sizler için yapacağız" dedi.


Hamit ve Nesrin Sevik çiftinin 6 aylık çocukları Mustafa Ali'ye doktorların Şizensefali teşhisi koyması ve ailenin yardım talebinin duyulması üzerine İlçe Sağlık Müdürü D. Fatma Anteplioğlu ile İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Fatma Alpay, aileyi ziyaret etti.


İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Anteplioğlu "Öncelikle geçmiş olsun, biz Kaymakam beyin talimatıyla Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürümüz Fatma Alpay hanımla beraber ben Dr, Fatma Anteplioğlu İlçe Sağlık Müdürü sizi ziyarete geldik, hem çocuğumuzun durumu hakkında bilgi alalım hemde elimizden gelen ne varsa Devletin gösterdiği yasal çerçeve içerisinde elimizden geleni yapacağız inşallah" dedi.


Çocuğun durumu hakkında ailesinden bilgi alan Dr. Fatma Anteplioğlu"Bu süreçte inşallah Mütevelli heyeti olarak Kaymakam Beyin Başkanlığında, sizin için, bebeğiniz için, onun ihtiyaçları için inşallah elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Devletimiz güçlü elhamdülillah, Devletimiz vatandaşımızı düşünüyor, insanlarını düşünüyor, bizde bu anlamda elimizden geleni sizler için yapacağız. Allah şifa versin, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Mustafa Ali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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