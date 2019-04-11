Son Dakika Haberleri: İlçe Sağlık Müdürü'nden Kene Uyarısı

İlçe Sağlık Müdürü'nden Kene Uyarısı

1 saat önce

Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu belirterek, kene ısırmalarına karşı vatandaşlara duyarlı olmaları uyarısında bulundu.

İlçe Sağlık Müdürü'nden Kene Uyarısı, System.String[]
Kavak İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğunu belirterek, kene ısırmalarına karşı vatandaşlara duyarlı olmaları uyarısında bulundu.

Koçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez 2003 yılında teşhis konulan KKKA hastalığı nedeniyle bugüne kadar Kavak'ta 6, Türkiye'de ise yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kavak ilçesinin kene yönünden özellikle 1 Nisan-1 Ekim arasında riskli bölgeler içinde bulunduğunu anlatan Koçoğlu, "Hayvan otlatan, arazide çalışan ve piknik yapan vatandaşlarımız tedbirli davranmalı, oturulacak yere açık renkli örtü serilmeli, riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetler giyilmelidir. Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı veya çizme giymeye özen gösterilmesi gibi önlemler alınabilir." dedi.

Riskli alanlardan dönenlere sonra vücutlarını ve giysilerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunan Koçoğlu, kulak arkası, ense, saç dipleri de dahil olmak üzere kene olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vücuda tutunan kenenin çıplak elle dokunmadan eldiven, bez ya da poşet ile çıkartılmasını, çıkartılamaması halinde en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğine işaret eden Koçoğlu, vücuda kenenin tutunmasından sonra 10 gün içinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishalden herhangi birinin görülmesi halinde zaman geçirilmeden en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:35 Kaynak: AA
Kongo, Kırım, Kavak, Güncel
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