İlçe Sağlık Müdürü Saka İçin Veda Yemeği Düzenlendi
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Suşehri'nde tayini çıkan İlçe Sağlık Müdürü Bahadır Saka için veda yemeği düzenlendi.
Suşehri
'nde tayini çıkan İlçe Sağlık Müdürü Bahadır Saka için veda yemeği düzenlendi. Kaymakamlık
tarafından belediye sosyal tesislerinde düzenlenen programda Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Bahadır Saka'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel
ise Bahadır Saka'ya yeni görev yerinde başarılar diledi.
Yemekte Saka'ya ilçe idarecileri tarafından günün anısına çeşitli hediyeler verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:13 Kaynak: AA
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