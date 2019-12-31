İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (3) - Son Dakika

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İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (3)
6 saat önce
SORGULANMAK ÜZERE CİNAYET BÜROYA SEVK EDİLDİİzmir'in Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in katil zanlısı Enver Yıldız, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:34 Kaynak: DHA
SORGULANMAK ÜZERE CİNAYET BÜROYA SEVK EDİLDİ
İzmir'in Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in katil zanlısı Enver Yıldız, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne sevk edildi. Sivil polis aracına bindirilen zanlının, üzerinin battaniye ile örtülmesi dikkat çekti.
Umut KARAKOYUN/İZMİR,
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