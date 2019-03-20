İlçe Seçim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Beypazarı'nda İlçe Seçim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Beypazarı'nda İlçe Seçim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Yerel seçimlerinde ilçe merkezinde görev alacak bina sorumluları ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevlileri bir araya geldi.



Sandık kurulu başkanları ile de toplantı düzenleneceği öğrenildi.

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