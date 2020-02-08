İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, tayini çıkan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Altıntaş için veda yemeği düzenlendi.



Düzenlenen veda yemeğine Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.



Kaymakam Abbasoğlu, yemekte yaptığı konuşmada, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Fırat Altıntaş'a, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım faaliyetleri'nde göstermiş olduğu gayretli çalışmalarından ve ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum, dedi.



Daha sonra Müdür Altıntaş'a protokol tarafından, Dumlupınar'ın sembolllerinden Şehit Baba Oğul Anıtı'nı takdim edildi. - KÜTAHYA