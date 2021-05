İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Standartları - Son Dakika

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 3071 Sayılı Kanun Gereği Dilekçe Hakkının Kullanılması 1-Dilekçe 30 Gün 2 Tarımsal Yayım Danışmanlık Desteği(TYDD) Tarımsal Danışmanlardan İstenecek Belgeler 1- TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname 2- Başvuruda bulunan kişi veya kuruluşa ait Bilgi Formu 3- Hizmet Sunulan Tarımsal işletmelere ait İcmal 4-Tarımsal Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi 5-SGK Prim borcu olmadığına dair belge 6-Vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge 7-TYDD başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/ yetkili kurul kararı onaylı sureti 8-Tarımsal Danışmanlık Hizmeti verilen işletmenin tipine göre her işletme için geçerli belgelerden biri veya birkaçı (ÇKS, AKS vb. ) 9-Nüfus Kayıt Sisteminden alınan Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi 20 Dakika(İlgili Tebliğde belirtilen süre İçerisinde başvuru yapılması gerekmekte olup icmallerin askıya çıktığında kontrolü zorunludur. ) 3 Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Genel Kurul Toplantıları Genel Kurul Toplantılarına 15 gün önce müracaat edilmelidir. Gerekli belgeler. 1-Bakanlık Temsilcisi Talep Dilekçesi 2-Genel Kurul İlan ve Gündemi 3-Temsilci Ücretinin Yatırıldığına Dair Makbuz. 15 İş Gün 4 Arazinin Kullanım Durum Tespiti Dilekçe, Tapu Sureti, Kimlik Sureti, Makbuz 1 iş günü 5 Tarım Arazilerinde Vasıf Değişikliği İşlemleri 1-Dilekçe 2-Talebe Konu Arazi veya Arazilerin Onaylı Tapu Kayıt örnekleri veya Onaylı Tapu Suretleri 5 iş günü 6 Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devri ve Miras İşlemleri ile ilgili talep yazıları (5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Hakkında 6537 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik) 1-İlgili Tapu Müdürlüğünün talep yazısı. 2-Malike veya murise ait ilçe sınırları içerisindeki satışa veya mirasa konu tarım arazilerini gösterir tapu kayıtları 3-Mirasa konu tarım arazileri devri işlemlerinde murise ait veraset ilamı 5 iş günü 7 Hazineye ait arazilerde kıymet takdiri 1-Milli Emlak Müdürlüğünün Talep yazısı. 2-Arazinin yeri ve koordinatlarını gösterir haritası. Yazının intikalinden itibaren en geç 2 ay içinde ilgili kuruma bilgi verilir. 8 Gıda İşletmelerinin Kayıt İşlemleri İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesi 1-2 İş günü 9 Bakanlığımız 174 ALO GIDA HATTINA gelen ihbar ve diğer şikayetler 15 Gün 10 Bitki Pasaportu kayıt Sertifikası 1-Başvuru Formu 2-Taahhütname (Üretim Sezonu İçin) 3-Üretim yapılacak Arazinin Tapusu, Kiralanmış ise Kira Sözleşmesi 4-Kayıt prosedürü 5-Tohumculuk sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince faaliyet alanları ile ilgili Üretici belgesi/Bayilik belgesi 6-İthalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo, sera gibi yerlerle ilgili bilgiler. 2 iş günü öndenetim tamamlandıktan sonra (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süre hariç) 11 Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi 1-Başvuru dilekçesi 2 iş günü öndenetim ve yıllık denetim yapıldıktan sonra (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süre hariç) 12 Bitki Koruma Ürünü Uygulama Belgesi 1- Başvuru dilekçesi 2- T. C. Kimlik nolu Nüfus Cüzdanının Fotokopisi 3- Taahhütname 4- Vesikalık Fotoğraf (2 Adet) 5- Döner Sermaye uygulama belgesi ücretinin yatırıldığına dair makbuz Not : B. K. Ü. Uygulama belgesi için, eğitime katılmak zorunludur. Eğitim Programının hazırlığı ve eğitim süresi bu süreye dahil değildir. 2 Gün 13 Bitki Koruma Ürünleri Reçetesi 1-Sözlü Başvuru 2-Hastalık veya zararlı örneği teşhiste tereddüt durumunda arazi kontrolü 1 Gün 14 Üretim için "Üretici Kayıt Defteri"nin Alınması 1-Sözlü Başvuru 2- Teslim Tesellüm Tutanağı 1 Gün 15 ÇKS Belgesi Verilmesi 1- T. C. Kimlik No. (Güncel ÇKS Kaydını yaptırmış olması gerekir) 10 Dakika 16 Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemeleri 1. Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi (Ek-1), 2. ÇKS'ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2), 3. ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu. 20 Dakika 17 Toprak Analizi Desteklemesi 1. Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi (Ek-1), 2. Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi Formu (Ek-2), 20 Dakika 18 Yem Bitkisi Desteklemeleri İstenen Belgeler; 1. Basvuru dilekçesi (Ek-15). 2-ÇKS Belgesi. 20 Dakika 19 Çiftçi Kayıt Sistemine İlk Kayıt 1. ÇKS'ye başvuruda bulunan çiftçilerden çiftçi kayıt formu istenir. (Form A)(İlk kez müracaat eden çiftçilere bu form boş olarak verilir. ) 2. Gerçek kişilerden, T. C. Kimlik nolu Nüfus Cüzdanının Fotokopisi 3. Tüzel kişilerden; ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesi 4. Çiftçilik Belgesi örneği (Ziraat Odasından) 5. Çiftçilerden tarım arazisinin aidiyetini gösterir aşağıdaki belgelerden birisi istenir. 5. 1. Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise, tapu sicil müdürlüğünden tapu sureti veya extresi, 5. 2. Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise, kira sözleşmesi, arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti, 5. 3. Tarım arazisi Hazine adına tespit ve tescil edilmiş ise; defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden kiraladığına dair kira sözleşmesi, tapu extersi 5. 4. Tarım arazisinin mülkiyeti vakıflara ait ise, ilgili vakıflarla yapılmış kira sözleşmesi ve onaylı tapu sureti, 5. 5. Tarım arazisi köy tüzel kişiliğine ait ise, muhtar ve en az iki aza tarafından onaylanan köy senedi ile birlikte köye aidiyetini gösterir onaylı tapu sureti, 6. Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tapu sureti ile birlikte diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı kira sözleşmesi 7. İşlenen tarım arazisinin mülkiyeti eş ve/veya birinci derece akrabaları olan anne, baba ve çocuklara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu kira sözleşmesi istenir. 8. Vesayet altındaki kişiler için mahkeme kararının onaylı sureti istenir. (Vesayet altındaki kişiler vasileri aracılığı ile başvurabilirler. ) 9- Arazi Bilgileri Formu (Form C) 1 Gün 20 ÇKS Kayıt Güncelleme Kimlik, Arazi bilgilerinde değişiklik yok ise; 1-Çiftçi Kayıt Formu (Form A) (Doldurulmuş olarak verilir. ) 2-Çiftçi Belgesi 3-T. C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4-Arazi Bilgileri Formu (Form C) (Muhtarlıktan onaylı) Değişiklik Varsa; Güncellenecek bilgi ile ilgili ekler, 1-Çiftçi Kayıt Formu (Form A) (Doldurulmuş olarak verilir. ) 2-Çiftçi Belgesi 3-T. C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4-Arazi Bilgileri Formu (Form C) (Muhtarlıktan onaylı) 5-Formlar -Tarımsal Faaliyetler Formu kira sözleşmesi (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için) kira sözleşmesi(Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için) -Arazi Kiralık İse Kira Kontratı 20 Dakika 21 Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Desteklemesi 1. Başvuru Dilekçesi (Ek-1) 2. Talep Formu (Ek-2) 3. Tohumluk Satış Faturası 4. Tohumluk Sertifikası Fotokopisi 5. Güncelleştirilmiş ÇKS Belgesi 2 Saat 22 Sertifikalı Fidan Kullanımı Desteklemesi 1. Başvuru Dilekçesi 2. Talep Formu 3. Fidan Satış Faturası 4. Fidan Sertifika Fotokopisi 5. Güncelleştirilmiş ÇKS Belgesi 2 Saat 23 Organik Tarım Desteklemesi 1-Başvuru dilekçesi 2-Tarım Bakanlığından alınan "Organik Tarım Sistemi"ne kayıtlı olduğuna dair belge 3- ÇKS kayıtlı değilse ÇKS'de kaydını yaptırmak zorundadır. 20 Dakika 24 Prim Uygulamaları Ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir gibi ürünler ön tespitle kayıt altına alınır. -Ön Koşul: ÇKS ye kayıtlı olmak 1-Başvuru Dilekçesi 2-Ürün Satış Belgeleri (Fatura, Müstahsil Makbuzu) 3-Borsa Tescil Beyannamesi. 4. Formlar - Başvuru Dilekçesi - Taahhütname - Prim Kayıt Formu * Arazi Kontrolleri 1 Saat 25 Tabii Afetlerin neden olduğu hasar tespitleri 1-Dilekçe 1 Gün 26 Amatör Balıkçı Belgesi 1. Basvuru Dilekçesi 2. Nüfus Cüzdanı 3. Fotoğraf (1 adet) 4-Döner sermaye makbuzu 1 Gün 27 Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu Alma İşlemi 1-Koyun ve keçi türü hayvanlara ait Nakil Belgesi (Muhtar imza, mühürlü) 2-Sığırlarda Pasaport 5-Tek Tırnaklılarda Kimlik Belgesi 6-Dezenfeksiyon Belgesi 7-Hayvan Maddeleri İçin; Belediye Veterinerinden Kesim raporu, Faturanın Fotokopisi 8-Kedi ve Köpek İçin Aşı Karnesi 9-Döner sermaye sevk raporu ücreti, dezenfeksiyon ücreti ve hayvan pasaportu ücreti yatırıldığına dair makbuz 1 Saat 28 Hayvanların Kayıt Altına Alınması 1-Basvuru Dilekçesi 2-Küpe Kontrolü 3-Belgelerin Tamlığı 1 gün 29 İşletme Hayvan Varlığını Gösterir Belge 1- Başvuru dilekçesi 2- Veteriner bilgi sisteminde kayıt altına alınmış büyükbaş hayvan varlığı veya aşılama, serumlama ve küpeleme makbuzunda yer alan büyükbaş hayvan varlığını gösterir belge 3- Nüfus Cüzdan fotokopisi 20 Dakika 30 Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve İşletme Tescil İşlemleri 1- Başvuru dilekçesi 2- Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve işletme tescil müracaat formu 20 Dakika 31 HBS Sistemine İşletme Açılması İşletme Açılacak yerin incelenmesi Müracaat formunun doldurulması (Muhtar imzalı) 1-2 Gün 20 Dakika 32 Hayvancılık İşlemleri Hayvan Düşüm Belgesi Irk ve Cinsiyet değişiklikleri Arılı Kovan Sevkleri gerekli evraklar tamamlandığında Düşen küpe Kontrolü 15 Dakika 2-15 Gün 1 Saat 4 Saat 33 Pasaport T. C Kimlik No İbrazı 15 Dakika 34 Arazi Kontrolleri Yem Bitkisi, Fındık, Ceviz V. s. 5 iş günü 35 Tarımsalalanlara verilen zarar-ziyan tespiti şahıs müracaatı Tarla işgali, ürün ve bitkiye verilen zararlar (Doğal Afet hariç) 15 İş Günü 36 Hayvancılık Desteklemeleri Buzağı Destekleme Başvurusu Arı Destekleme Başvurusu 20 Dakika 37 TAPDK(Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) Belgesi 1-Dilekçe 2-Vergi Levhası(Aslı ve Fotokopi) 3-Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi 4-T. C Kimlik fotokopisi 5-T. C. Nosuna Ziraat Bankasına Tekel Yeni Kayıt Harç Dekontu 6-İnternetten TAPDK online sistem başvuru çıktısı. 7-Ticari Sicil Gazetesi (Tüzel) 8-Noter onaylı imza sirküleri (Tüzel) 9-Mesafe Uygunluk Yazısı (Alkollü içecekler için) 10-Sunum Belgesi (Nargile) 5 İş günü Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. Müracaat Yeri Pozantı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2. Müracaat Yeri Pozantı Kaymakamlığı İsim Abdulkadir OLGUNER İsim Emrah AKDUMAN Unvanı İlçe Müdürü Unvan Kaymakam Adres Pozantı Hükümet Konağı Adres Pozantı Hükümet Konağı Tel. 322 581 30 35 Tel. 0322 581 33 20 Faks Fax. 0322 581 33 20 E-Posta pozanti@icisleri. gov. tr