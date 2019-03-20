Son Dakika Haberleri: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Çiftçilere Tohum Desteği

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Çiftçilere Tohum Desteği

1 saat önce

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 326 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yem bitkisi fiğ, korunga ve mısır olmak üzere 82 ton tohum dağıttı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Çiftçilere Tohum Desteği, System.String[]
Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 326 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yem bitkisi fiğ, korunga ve mısır olmak üzere 82 ton tohum dağıttı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Ziraat Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ve çiftçiler katıldı:

Daire Başkanı Eraslan, başkanlık olarak Beypazarı'na ciddi anlamda destek verdiklerini söyledi.

Eraslan, bundan sonraki sürelerde de çalışkanlığı ile bilinen Beypazarı çiftçisine desteklerinin süreceğini belirtti.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da Beypazarı'nın Türkiye'de tarım alanında lider ilçelerden olduğunu söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici de 2018 yılı içinde çiftçilere yapılan yardımlar konusunda bilgi vererek, bugün de yüz 75 hibe destekli 82 ton 600 kilogram tohum dağıtacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından 326 çiftçiye tohumu dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:58 Kaynak: AA

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