İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bedri Ekinci'ye Plaket
59 dakika önce
Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, emekliliğe ayrılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bedri Ekinciye çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Kurtalan
Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, emekliliğe ayrılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bedri Ekinciye çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.
Kurtalan Ziraat Odası hizmet binasında düzenlenen plaket töreninde konuşan Günbat, Ekinci'nin ilçe tarımına verdiği katkıların unutulmayacağını söyledi.
Özellikle fıstık ekicilerine verdiği destekle ilçedeki fıstık ekiminin arttığını aktaran Günbat, şöyle konuştu:
"Ekinci'nin sunduğu fıstıkçılık projeleri ile çiftçilerimize verdiği destekleri unutmayacağız. Kurtalan Ziraat Odası yönetim kurulu olarak emekliliğe ayrılan Bedri Ekinci beye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Emeklilik hayatında mutlu ve huzurlu günler geçirmesini temenni ediyoruz."
Bedri Ekinci de Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Günbat'a verdiği plaketten ötürü teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:21 Kaynak: AA
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