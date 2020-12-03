İlçe Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz'dan iyi tarım uygulaması yapan çiftçilere ziyaret - Son Dakika

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz, iyi tarım uygulamasında bulunan çiftçilere ziyarette bulundu.

Korkmaz, Kırbaşı Mahallesi'nde iyi tarım uygulaması yapan Nuri Kasap ile Tahirler Mahallesi'nde iyi tarım uygulamasında bulunan Hasan Erdoğan'ın tarlalarını ziyaret etti.

Çiftçilerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Korkmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman destek verebileceklerini aktardı.

Başkentin tarımıyla da öne çıkan ilçesi Beypazarı'nda iyi tarım uygulamasını geliştirme çabasında olduklarını belirten Esin Korkmaz, "Beypazarı toprakları çok verimli. Yılda 3-4 ürün yetiştiriliyor. Bu nedenle de iyi tarım uygulamasını yaygınlaştırmalıyız. Bunun için bazı çiftçilerle görüme içindeyiz." dedi.

Korkmaz, yer elması yetiştiren Hasan ve Hatice Erdoğan'ı ziyaretinde, yer elmasının ürün gelişimi ve ürün yetiştirme konusunda bilgi verdi, yer elması hasadını kontrol etti.

Yine genç çiftçi projesinden faydalanan çiftçi Mehmet Ertuğrul'un seraları da ziyaret eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz, seralarda ekili bulunan marulu inceledi ve ürün gelişimini kontrol etti.