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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 175 Nolu Kararı - Son Dakika

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 175 Nolu Kararı

14.06.2021 13:04
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 175 Nolu Kararı, System.String[]

T. C. KAPAKLI KAYMAKAMLIĞI Karar No : 175 Karar Tarihi : 10. 06. 2021 İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARIİçişleri Bakanlığı'nın 10. 06. 2021 tarih ve 9579 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 10. 06.

T. C. KAPAKLI KAYMAKAMLIĞI Karar No : 175 Karar Tarihi : 10. 06. 2021 İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

İçişleri Bakanlığı'nın 10. 06. 2021 tarih ve 9579 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 10. 06. 2021 günü saat: 18. 00'da Kapaklı Kaymakamlığı toplantı salonunda Kapaklı Kaymakamı Bülent HAMİTOĞLU başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 8878 sayılı Genelgesi ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22. 00-05. 00 saatleri arasında? pazar günleri ise cumartesi saat 22. 00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmiştir.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığının 543311 sayılı yazısı ve eklerinde özetle? Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının yapılacağı günlerin Türkiye Futbol Federasyonunun 07. 06. 2021 tarih ve 1046 sayılı yazısı ile belirlendiği ifade edilerek program gereğince haziran ayı boyunca çarşamba ve pazar günlerinde düzenlenecek müsabakaların sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen süreleri için müsabakaya katılacak takımlar açısından sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarından muafiyet talep edilmektedir.

Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığının 543311 sayılı yazısı ekinde belirlenen program dahilinde haziran ayı boyunca seyircisiz olarak gerçekleştirilecek 2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Grup müsabakalarına katılacak takımlarının yönetici, sporcu, antrenör ve diğer görevlilerinin, muafiyetin nedeni ve buna bağlı olarak zamanı ve güzergahı ile uyumlu olmak kaydıyla?

Müsabakaların sokağa çıkma kısıtlama sürelerine denk gelmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasından,

Müsabaka programının şehirlerarası seyahati zorunlu kılması durumunda ise şehirlerarası seyahat kısıtlamasından,

muaf tutulmaları kararlaştırılmıştır.

Yukarıda alınan karar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması;

İşbu karar oy birliği ile alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Haziran, Kapaklı, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 175 Nolu Kararı - Son Dakika


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