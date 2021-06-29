Ilce Pandemi Kurulu 172 Nolu Kararlar - Son Dakika

KAPAKLI KAYMAKAMLIĞI Karar No : 172 Karar Tarihi : 23. 06. 2021 ILCE PANDEMİ KURULU KARARLAR

İçişleri Bakanlığı'nın 23. 06. 2021 tarih ve 10350 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 23. 06. 2021 günü saat: 19. 30'da Kapaklı Kaymakamlığı toplantı salonunda Kapaklı Kaymakamı Bülent HAMİTOĞLU başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda? salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabı kapsamında Haziran ayı boyunca uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığı'nın 8878 sayılı Genelgesi ile? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22. 00-05. 00 saatleri arasında? Pazar günleri ise Cumartesi saat 22. 00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05. 00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri uygulanacağı kararlaştırılmıştı.

Öte yandan, ÖSYM Başkanlığının 39302 sayılı yazısı ile 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının? Cumartesi sabah (10. 15-12. 30), Pazar sabah (10. 15-13. 15) ve Pazar öğleden sonra (15. 45-17. 45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla Kaymakamlığımızca aşağıda belirtilen usul ve esaslar hayata geçirilecektir.

Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07. 00-17. 00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00-15. 30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05. 00-19. 00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07. 00-18. 00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacaklardır.

Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir Kaymakamlığımız koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınacaktır.

Kaymakamlığımızca? sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınacaktır.

Bu bağlamda kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulması önlenecek, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecektir.

Yukarıda alınan karar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir.

İşbu karar oy birliği ile alınmıştır.