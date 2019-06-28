İlçe vergi dairesi müdürü rüşvet iddiasıyla tutuklandı
27 dakika önce
Konya'nın Kulu İlçe Vergi Dairesi Müdürü rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:44 Kaynak: İHA
'nın Kulu
İlçe Vergi Dairesi Müdürü rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
İddiaya göre, Kulu Vergi Dairesi Müdürü R.K. hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle işlem başlatıldı. Müdür R.K., rüşvet aldığı iddiasıyla suçüstü yapılarak makamında Cumhuriyet Savcısı
ve Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gözaltına alındı. R.K., evraklarının tamamlanmasının ardından Kulu Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan R.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA
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