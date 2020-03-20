İlçede kar kalanlığı 30 santimetreyi geçti - Son Dakika
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İlçede kar kalanlığı 30 santimetreyi geçti

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları özel idare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

İlçede kar kalanlığı 30 santimetreyi geçti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları özel idare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.


Bolvadin ilçesinin yüksek kesimlerde yağan kar yolları kapattı. Kar kalınlığı, bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayokuş, Yörükkaracören, Kutlu Güney, Taşlıdere, Nusratlı ve Taşagıl köylerinin bağlantı yolu kar yağışı sebebiyle kapanmıştı. Yolların özel idare müdürlüğü çalışmalarının kapanan yolların açıldığını söyleyen Bolvadin İl Genel Meclis Üyesi Abdülkadir Emrullahoğlu, "Allah devletimize hükümetimize milletimize zeval vermesin şu an kapalı köy kasaba mecra yolumuz yoktur. İl ve ilçe özel idare marifeti ile Karayokuş ve Yörükkaracaören, Kutlu, Güney, Taşlıdere, Nusratlı, Taşagıl bağlantı yolları kar yağışı sebebiyle kapanmıştı. Kapanan yollarımız hizmete açılmıştır. Allah devletimize hükümetimize milletimize zeval vermesin" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:27 Kaynak: İHA

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