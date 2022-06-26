Yenice'de metrekareye 50 kilogram yağış düştü, heyelanlar ardı ardına geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Yenice'de metrekareye 50 kilogram yağış düştü, heyelanlar ardı ardına geldi

26.06.2022 17:44

- Yenice'de metrekareye 50 kilogram yağış düştü, heyelanlar ardı ardına geldi Köprülerin yıkıldığı ilçede yollar da kapandı Karabük'ün Yenice ilçesinde metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, çok sayıda noktada heyelanlar yaşandı.

- Yenice'de metrekareye 50 kilogram yağış düştü, heyelanlar ardı ardına geldi

Köprülerin yıkıldığı ilçede yollar da kapandı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, çok sayıda noktada heyelanlar yaşandı. İlçe halkı 24 yıl sonra yeniden sel korku su ile karşı karşıya kaldı.

Karabük ve ilçelerinde yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Yenice ilçesinde aralıksız devam eden yağmurda metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, sağanak sonrası Yazı köyüne bağlı İncebacaklar Mahallesi'nin yolu heyelan nedeniyle kapandı. Mahallenin köprüsü de kısmen yıkıldı. Şeker Kanyonu'nda da sellerin yaşandığı bölgede su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Mahalle sakinlerinden Adnan Kalaycı, 24 yıl önce büyük bir sel yaşadıklarını söyleyerek, "Bu yıl yağışların devam etmesiyle sular bayağı bir yükseldi. Çok tedirginiz. Restorandaki eşyalarımızı suyun çıkamayacağı yerlere taşıdık. Tedbir almaya çalışıyoruz ama tedirginiz. Sularımız kesildi şu anda mahallemizde su yok. Köprü çöktü, ulaşım yok. Orman içlerinden doğru dolaşıyor vatandaşlar. Anayolumuz da kapalı. İletişimimiz biraz zor" dedi.

Öte yandan Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İlçe Kaymakamı Yasin Erdem, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay ile birlikte zarar gören köylerde incelemelerde bulundu. İlçeye bağlı Ibrıcak köyünde yaptığı inceleme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, vatandaşları uyararak, özellikle gece başlayacak yoğun yağışlar sonrası dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Vali Gürel, "Dünden bu yana bölgeye yoğun bir yağmur yağdı ama bugün özellikle Değirmenyanı, Şirinköy, Yazıköy, İncebacaklar, Ibrıcak köyleri ve Yenice merkezimizde sıkıntılar oluştu. Bazı evleri ve bahçeleri sular bastı. Dere ağızlarını genişleterek önlem almaya çalışıyoruz. Zarar gören alanların tespitini hızlıca yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu akşam daha dikkatli olmasını istiyorum. Daha fazla yağış bekleniyor. Can ve mal kaybı olmadan bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Ufak tefek tahliye yaptığımız evler var ama genel bir tahliyemiz yok. Ama dere ve köprü ağızlarının yataklarına yakın yerlerde olan vatandaşlarımızın tedbirlerini almalarını istiyoruz" dedi.

YORUMLAR
500
Ukrayna: 'Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor' Ukrayna: 'Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor' Tüplerin ardı ardına patladığı imalathane alevlere yenildi Tüplerin ardı ardına patladığı imalathane alevlere yenildi
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenice'de metrekareye 50 kilogram yağış düştü, heyelanlar ardı ardına geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
17:36 Güney Afrika'da 17 kişinin cansız bedeni bulundu, 3 kişi de hastanede hayatını kaybetti!
17:06 Ümit Özdağ'dan gündem olacak sözler: Yarın Suriye sınırına ilk mayını yerleştireceğiz
17:05 Sinirlenen futbolcu yedek kulübesinden fırlayarak hakemi yumrukladı!
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 18:12:36. #1.13#
SON DAKİKA: Yenice'de metrekareye 50 kilogram yağış düştü, heyelanlar ardı ardına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement